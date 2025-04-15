Harry Potter dizisinin kadrosu açıklandı

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. Dizinin kadrosu açıklandı.
John Lithgow, dizide "Dumbledore" karakterini canlandıracak. Lithgow, Konsey, Dexter, Yıldızlararası, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Dolunay Katilleri gibi yapımlarla tanınıyor.
"Albus Dumbledore" karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetti.
Simon Pegg ile başrollerini paylaştığı Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınan Nick Frost, "Hagrid" karakterine hayat verecek.
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' rolüyle tanılan Robbie Coltrane 2022 yılında yaşamını yitirdi.
Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü "Severus Snape" karakterini canlandıracak. Harry Potter filmlerinde Snape karakterine Alan Rickman canlandırmıştı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan Severus Snape, kilit karakterlerden biri haline geldi.
İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.
Janet McTeer, dizide "Profesör McGonagall"ı canlandıracak. Oyuncu, Wuthering Heights, Albert Nobbs ve The Menu gibi yapımlarla tanınıyor.
Filmlerde bu rolü Maggie Smith üstlenmişti.
Paul Whitehouse merakla beklenen dizide "Argus Filch" karakterine hayat verecek.
BBC komedisi The Fast Show ile adından söz ettiren oyuncu, Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing adlı yapımla tanınıyor.
Luke Thallon ise dizide "Quirinus Quirrell" karakterine hayat verecek. Oyuncu, tiyatro kariyeriyle tanınıyor.
NE ZAMAN YAYINLANACAK?
HBO imzalı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti.
Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.
Harry, Ron ve Hermione karakterlerini kimin canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
"BAYRAĞI DEVRETTİM"
Öte yandan Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili konuşmuştu.
Harry Potter serisinin yıldızı, "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" demişti.