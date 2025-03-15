Hem karada hem denizde gidebilen motosiklet tasarladı: Gören şaşırıp kalıyor

"Motosiklet kazalarında ölüm oranını azaltacak"





Motokano fikrini bulan Mustafa İrfanoğlu, "Bir gün sahilde oturturken kano ile Haliç'te ilerlediklerini gördüm. Bir onlara bir de motosikletime baktım, bu motor suda gider mi? diye bir düşündüm. Hemen ertesi gün nasıl yapacağım diye projeye başladım. Motosiklet hariç proje 15-20 bin Türk lirasına mal oluyor. Nasip olursa bu projeyi geliştirmek istiyorum. Ancak motosiklet veya başka bir araç olabilir tatbiki...