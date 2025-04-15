Kulakları kesilmiş halde bulunan 3 köpeğin tedavisini üstlendiler

Kulak kesme işleminin sadece çoban korumalığı yapan çoban köpeklerine bir uzman tarafından yapılması gerektiğini belirten Kocataş, "Normalde köpeklerin kulak ve kuyruk estetiği yasaklanmış bir durum. Bir veteriner hekim bunu yapmaz ve onaylamaz. Ama sadece çoban köpeklerinde, çoban korumalığı yaptığı zaman, başlarına bu tarz vakalar geliyor. Başka bir köpek veya kurt kulağından kaptığı zaman daha geniş yaralanmalar olmasın diye bu tarz işlemleri yapıyoruz. Ama bunu tamamen görev amaçlı yapıyoruz. Bu işlemi bir ağrı yönetimi planlayarak, genel anestezi altında yapıyoruz. Bu işlemi tamamen uzman olan bir veteriner hekimin yapması gerekiyor" dedi.







