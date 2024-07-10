Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba'nın son görüntüsü şaşırttı: Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden, başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Kurtlar Vadisi'ndeki oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay oldu. Usta oyuncu yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1 / 6 Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri merak konusu olmaya devam ediyor.



2 / 6 Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Emin Olcay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

3 / 6 Dizide 'Ömer Baba' karakterine hayat veren usta oyuncu, ney üflediği ve ne olursa olsun sakin kaldığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.



4 / 6 Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkat çekti.



5 / 6 Hayranlarına seslenmek için kısa bir video çeken Olcay, "Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

