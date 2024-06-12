Salgın hastalıklara yol açabilir: Havalar ısınınca ortaya çıktı tehlike kapıda

Salgın hastalıklara neden olan bu sivrisinek hakkında bilgi veren ECDC, “Dang, chikungunya ve Zika virüslerini bulaştırmasıyla bilinen Asya Kaplan Sivrisineği, Avrupa'da kuzeye, doğuya ve batıya doğru yayılmaktadır ve şu anda 13 Avrupa ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahip. Yakın zamanda Kıbrıs'a yerleşmiştir.