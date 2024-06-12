Salgın hastalıklara yol açabilir: Havalar ısınınca ortaya çıktı tehlike kapıda

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yeni bir salgının dünyaya yayılmaya başladığını duyurdu. İklim değişikliği nedeniyle artan ve havaların ısınmasıyla yeniden ortaya çıkan Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) olarak bilinen bu tür, salgın hastalıkların dışında çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
Salgın hastalıklara neden olan bu sivrisinek hakkında bilgi veren ECDC, “Dang, chikungunya ve Zika virüslerini bulaştırmasıyla bilinen Asya Kaplan Sivrisineği, Avrupa'da kuzeye, doğuya ve batıya doğru yayılmaktadır ve şu anda 13 Avrupa ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahip. Yakın zamanda Kıbrıs'a yerleşmiştir.
Patojenleri bulaştırma konusundaki önemli kabiliyeti ve insanları ısırmayı tercih etmesi nedeniyle Avrupa'nın diğer bölgelerinde de görülme potansiyeli endişe verici. Batı Nil virüsünün yayılmasından sorumlu olan Culex pipiens sivrisineği Avrupa'ya özgüdür” ifadelerini kullandı.
YAYILMANIN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ECDC, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çevresel faktörlerin bu tür sivrisineklerin çoğalmasında etken olduğunu belirtti.
Sivrisinek kaynaklı hastalıkların Avrupa'da yayılacağı tahmin ediliyor.
SEYAHATLER İTHAL VAKA RİSKİNİ ARTIRACAK
ECDC Direktörü Andrea Ammon, uluslararası seyahatlerin de sivrisinekle bulaşan hastalıkların yayılma olasılığını artıracağını belirterek, "Ülkelerden uluslararası seyahatlerin artması, ithal vaka riskini ve kaçınılmaz olarak yerel salgın riskini de artıracaktır.
Avrupa'da en fazla risk altında olan bölgelerde vektör kontrol önlemleri, vakaların erken tespiti, zamanında gözetim, daha fazla araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile birlikte kişisel koruyucu önlemler çok önemlidir” dedi.