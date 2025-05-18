Şehir Rehberi: Zaman Doğu’da duruyor

Fotoğraf sanatçısı Müjgan Culfa’nın “Zamansız” isimli sergisi, Kamil Fırat küratörlüğünde Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. İzleyicileri Doğu Ekspresi’nin izinde, modern zamanın hızına direnen Anadolu’nun dinginliğine davet eden bu görsel anlatı, siyah-beyaz ve renkli fotoğraflardan oluşuyor. Sergiyi ziyaret etmek için son tarih 8 Haziran 2025.
Loft Art’ta karşıtlık oyunu
Bağımsız sanatçılara alan açma ve destekleme misyonuyla ön plana çıkan Loft Art, “Dualite” isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. İkilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog inşa etmeyi amaçlayan Loft Art’ın bu yeni sergisi, karşıtlıklar, benzerlikler ve geçişkenlikler üzerinden ilerleyen ikili sunumlar aracılığıyla, sanatçılar ve eserler arasında çok katmanlı bir söylem öneriyor. 13 bağımsız sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen sergiyi 29 Haziran tarihine kadar Loft Art’ta ziyaret edilebilirsiniz.
Sanatlarıyla “Bir Arada”lar
İkincisi düzenlenen “Bir Arada” sergi dizisinde bu kez 90’lardan bu yana üreten ve aynı kuşaktan İstanbullu iki sanatçı Fulya Çetin ve İlhan Sayın birlikte yer alıyor. Sanatsal yaklaşımları benzerlik taşıyan sanatçıların çalışmalarına birlikte bakma alanı açan “Bir Arada” bu defa insanın doğa, kent ve insanla kurduğu karmaşık ilişki ağları üzerine düşünüyor. İlhan Sayın, adını Turgut Uyar’ın “Geyikli Gece” şiirinden alan sergisinde doğanın direnişine, zamanın geçiciliğine ve mimariye yoğunlaşırken Fulya Çetin kadın ve doğanın varoluş mücadelesindeki ortaklığını vurguluyor. Küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı’nın gerçekleştirdiği sergiler, 4 Ocak 2026 tarihine kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri’de görülebilir.
Hacı Arif Bey’i torunlarından dinleyelim
Biyografi Enstitüsü “Musikişinas Portreleri” serisinin yeni konuğu Hacı Arif Bey’in torunları Derya Köroğlu, Mehmet Ziya Başak ve Hamit Doğan Başak. 20 Mayıs Salı günü Kuzguncuk İskelesi’nde gerçekleştirilecek programda torunları 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından Hacı Arif Bey’i anlatacak.
Bir Senaryo Yazalım mı?
Feride Çiçekoğlu, Mundi Çocuk etiketiyle yayımlanan “Bir Senaryo Yazalım” kitabıyla ilham verici örnekler ve pratik ipuçlarıyla senaryo yazmanın inceliklerini anlatıyor. Senaryo yazmaya ve film çekmeye hevesli 12 yaş ve üzeri gençler için bir rehber niteliğindeki bu kitapta, karakter yaratmaktan olay örgüsü kurmaya, sahne yazımından çekim sürecine kadar bir senaryonun tüm aşamalarını adım adım keşfediliyor.
İstanbul’da Japon esintisi
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Baltalimanı Japon Bahçesi’nde Japon kültürü etkinlikleri kapsamında “Japon Kültürü Festivali”ni İstanbullulara sunuyor. Zengin içerikleriyle halka açık yapılacak etkinlik 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
Fars edebiyatından kadın ruhuna ayna
Ketebe Yayınları çağdaş Fars edebiyatından eserleri Türkçe’ye kazandırmaya devam ediyor. İranlı yazar Shahrnush Parsipur’un edebiyat dünyasında güçlü bir yer edinmesini sağlayan ilk öykü kitabı “Kristal Avizeler”, zamanın, mekânın, duyguların ve hafızanın kristalleştiği öykülerle yaşamın ışıltılı ve berrak sularında geziniyor. Zamanın ruhuna yepyeni bir soluk getirmiş olan “Kristal Avizeler”, normlara karşı çıkan, kadının toplumdaki yerini sorgulayan, ruhun kırılgan aynasından yansıyan rengârenk öyküleri bir araya getiriyor.
Tarihi zenginlikleri yerinde görüyoruz
Esenler Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında 20-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un özel tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde ziyarete davet ediyor. Peşpeşe düzenlenecek turlarda; 20 Mayıs Salı günü Atlı Köşk: Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mayıs Çarşamba Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 22 Mayıs Perşembe Yıldız Sarayı, 23 Mayıs Cuma Arkeoloji Müzesi / İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 24 Mayıs Cumartesi Saray Koleksiyonları Müzesi’ne geziler düzenlenecek.
İslam kaynaklarından bir portre
VakıfBank Kültür Yayınları, “Allahın Kulu” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Denis Gril’in kaleme aldığı, Güllü Yıldız’ın dilimize çevirdiği bu çalışma, kalbini Allah’a adamış Hz. Muhammed (sav)’i Müslüman İslam kaynaklarını kullanarak tasvir etmeye çalışıyor. Gril, bu kitapta İslam’ın öncü isimlerinin temel kaynaklarını kullanarak onların Hz. Peygamber’de en güzel örneği nasıl bulduklarını gösteriyor.
Yerebasan Venedik’te yükseliyor
Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu kapılarını açtı. Bienalin ana mekânlarından Arsenale’de yer alan Türkiye Pavyonu, İKSV’nin koordinasyonunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştiriliyor. Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın üstlendiği Türkiye Pavyonu’nda Ceren Erdem ve Bilge Kalfa’nın küratörlüğündeki “Yerebasan” başlıklı proje yer alıyor.