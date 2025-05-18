Şehir Rehberi: Zaman Doğu’da duruyor

Sanatlarıyla “Bir Arada”lar

İkincisi düzenlenen “Bir Arada” sergi dizisinde bu kez 90’lardan bu yana üreten ve aynı kuşaktan İstanbullu iki sanatçı Fulya Çetin ve İlhan Sayın birlikte yer alıyor. Sanatsal yaklaşımları benzerlik taşıyan sanatçıların çalışmalarına birlikte bakma alanı açan “Bir Arada” bu defa insanın doğa, kent ve insanla kurduğu karmaşık ilişki ağları üzerine düşünüyor. İlhan Sayın, adını Turgut Uyar’ın “Geyikli Gece” şiirinden alan sergisinde doğanın direnişine, zamanın geçiciliğine ve mimariye yoğunlaşırken Fulya Çetin kadın ve doğanın varoluş mücadelesindeki ortaklığını vurguluyor. Küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı’nın gerçekleştirdiği sergiler, 4 Ocak 2026 tarihine kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri’de görülebilir.