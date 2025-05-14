Türk barok üslubunu 3 boyutlu sanatla buluşturdu

Aslan, çalışmasının detaylarına da değinerek, şunları kaydetti:





"Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu. Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim."