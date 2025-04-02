Türkiye'ye büyük ihanet: TRT oyuncuları da ekonomiye darbe çağrısı yapan ünlüler kervanına katıldı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması ve İBB Başkanlığından uzaklaştırılması sonrası vatandaşı sokağa çağıran CHP, bu kez de yerli ve milli ürünleri boykot çağrısıyla Türkiye'yi ekonomik olarak batırmak için harekete geçti. Gazze için uygulanan boykotlara ilişkin tek bir paylaşım yapmayan ünlüler, yolsuzluğa destek çıkıp boykot naraları atmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlattı. "Boykot çağrısıyla ilgili ifadeye çağrılacaklar arasında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncusu Murat Daltaban'da yer alırken; boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, Melis Birkan ve Uraz Kaygılaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor.

1 /18 Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması ve İBB Başkanlığından uzaklaştırılması sonrası vatandaşı sokağa çağıran CHP, bu kez de Türkiye'yi ekonomik olarak batırmak için harekete geçti. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP, 2 Nisan'da da Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu.

2 /18 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlattı.

3 /18 “Boykot” çağrısı yapan şahıslar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan re’sen başlatılan soruşturma kapsamında; "Boykot çağrısı"yla ilgili ifadeye çağrılacaklar arasında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncusu Murat Daltaban'da yer alıyor.



4 /18 Murat Daltaban, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul'da rol alıyor.

5 /18 Aybüke Pusat

TRT yapımı Teşkilat dizisinde başrol oynayan 1995 doğumlu, Pusat, CHP'nin boykot çağrılarına destek verdi. Ancak gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.



6 /18 Melis Birkan

Birkan TRT ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde rol almıştı.

7 /18 Son olarak Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide "Ünzile" karakterini canlandırdı. Dizi, Kanal D'de yayınlandı.

8 /18 Uraz Kaygılaroğlu

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Baba Candır" dizisinde rol alan 1987 doğumlu oyuncu birçok ulusal kanaldaki dizilerde rol aldı.

9 /18 'Yazıklar olsun size'

TRT oyuncularının boykot çağrısına izleyiciler büyük tepki gösterdi.

10 /18 İşte boykot çağrısı yapan TRT oyuncularına gelen tepkiler;

Yazıklar olsun sizlere bu ülke sizin gibileri asla unutmayacak! İnadına alış veriş yapacağım.

Devlet kanalında ekmek yiyorsun, ama devlete kafa tutuyorsun.

Sizin gibilere üzülüyorum. ALLAH ıslah etsin.

Boykotu bunlara yapacaksın, TÜRK Mallarına değil !!













11 /18 Fırat Albayram

Albayram, oyuncu ve YouTuber’dır. Eşi Ceyda Kasabalı ile "Noluyo Ya" kanalını yönetiyor.





12 /18 Melis İşiten Oyuncu ve sunucu, Youtube'da "Melis İşiten’le Zaten Show" programını yapıyor.





13 /18 Selin Şekerci 1988 doğumlu oyuncu. Son olarak Kuşatma dizisinde rol aldı.





14 /18 Fırat Altunmeşe

1990 doğumlu oyuncu. Şu an Kanal D'de yayınlanan Piyasa dizisinde oynuyor.





15 /18 Salih Bademci

16 /18 1984 doğumlu, Kanal D ve Netflix dizilerinde oynamıştı.





17 /18 Berkcan Güven

1996 doğumlu sosyal medya fenomeni, YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi var. Şarkıcılık da yapıyor.

