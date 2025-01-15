Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Emin Baydemir yılda ortalama 400 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Baydemir, Oylat Kaplıcaları'nın yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek "Burası termal bir bölgedir. Sadece termalle adlandırmıyoruz, doğal şelalemiz, 12 milyonluk Türkiye'nin en büyük mağaralarından birisine de ev sahipliği yapan bir bölge. 7'den 70'e herkesin dinlenmek ve sağlık için geldiği bir kaplıca bölgesidir Oylat. Yaklaşık 1000 yatak kapasitesine sahip bir bölgeyiz." dedi.





Genellikle yerli turistlerin Oylat'ı tercih ettiğini belirten Baydemir, "Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyor misafirlerimiz. İstanbul ağırlıklı olmak üzeri, Kayseri, Gaziantep, Adana, Ankara'dan başlıca misafirlerimiz geliyor. Yılda ortalama 130 bin konaklamamız oluyor. Bunun haricinde hem şelalemiz hem de mağaramızın olmasından dolayı bu sayı günübirlikçilerle 2-3 katına çıkıyor. Sömestir ve bayram gibi dönemlerde çocuklu ailelerin tercih ettiği, çocuklarıyla birlikte huzurlu bir tatil geçirdiği bir mekana dönüşüyoruz." ifadelerini kullandı.





Baydemir, yarıyıl tatili için rezervasyonların yüzde 80'i bulduğunu, sömestir ile bu oranın yüzde 90'ın üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.







