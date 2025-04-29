Yüzünde kızarıklık olanlar dikkat: Roscea'nın habercisi olabilir

Akne sanılıyor tedavi gecikiyor

Rosacea'nın çoğu zaman sivilce ya da akne gibi algılandığını ifade eden Dr. Uzun, "Bu hastalık doğru teşhis edilmediğinde, tedavi süreci gecikebilir. Gecikmiş tedavi ise ciltte kalıcı izlere neden olabilir" dedi. Özellikle yüz bölgesini etkileyen rosacea, yanak, burun, alın ve çene gibi alanlarda kızarıklık, damar genişlemesi ve kabarıklıklarla kendini gösterebiliyor. Hastalık en sık 30 yaş üzerindeki bireylerde görülüyor.







