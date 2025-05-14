34 ülkeye seyahat sadece 40 dolar! Ajet yaz kampanyası 2025 ucuz uçuş tarihlerini duyurdu! Ajet uygun fiyatlı uçak bileti ne zaman, nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Yazın yaklaşması ile uygun fiyatlı uçak bileti araştırmaları hız kazandı. Bu arayışta olanlar için Ajet yaz kampanyası kapsamında ucuz uçak bileti fiyatlarını duyurdu. Jet, Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli dev bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, vergiler dahil yalnızca 40 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı biletleri satışa sunuldu. AJet, yurt dışına seyahat planı yapanlara müjdeli bir kampanya duyurdu. 2025 yaz sezonuna özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçak biletleri sadece 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, jet uygun fiyatlı uçak bileti nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli? İşte tüm detaylar...

1 /21 Ajet yurt dışı kampanyası ile ucuza uçak bileti detayları belli oldu. AJet her şey dahil 40 USD’den başlayan uygun fiyatlarıyla yaz kampanyası başlattı. Ajet kampanya detayları yaz planlarını yapmaya başlayan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ajet ucuza uçak bileti nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli? Ajet yaz kampanyası 2025 Mayıs detayları...

2 /21 AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI 20265

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri yolcular 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.







3 /21 AJET UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

AJet’in yaz sezonuna özel hazırladığı yurt dışı kampanyası; Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh, Cezayir gibi popüler destinasyonları kapsıyor. Seyahat severler, bu fırsatla 34 ülkeye 58 farklı noktaya uygun fiyatlarla uçma imkânı yakalayacak.

4 /21 AJET'in 40 dolarlık yurt dışı bilet kampanyası şu ülkelerde geçerli





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20 /21 AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI TARİHLERİ 2025

Roma’dan Londra’ya, Paris’ten Şarm El-Şeyh’e kadar 58 farklı destinasyona uçuşları kapsayan AJet kampanyası, 14-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. 48.000 koltuğu kapsayan kampanyada biletler, 1 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.