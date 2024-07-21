Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları 1. oturumu dün, 2. oturumu ise bugün yapılıyor. AÖL sınavına katılım sağlayan öğrenciler AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki MEB AÖL 3. dönem soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

1 / 5 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının 1. Oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te ve 3. oturumu 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

2 / 5 AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? AÖL 3. dönem sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının, 21 Temmuz 2024'dan sonra http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor. 20-21 Mart 2024 AÖL III.Dönem Sınav Soru ve Cevapları MEB AÖL 1. Oturum soru ve cevap anahtarı için tıklayın MEB AÖL 2. Oturum soru ve cevap anahtarı için tıklayın MEB AÖL 3. Oturum soru ve cevap anahtarı için tıklayın

3 / 5 AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 yılı 3. dönem AÖL sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB AÖL sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması beklenmekte. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4 / 5 AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK? Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.