Araç muayene numarası nedir, nerede yazar ve nasıl görülür?

Araç Muayene Numarası Nerede Bulunur?

Araç muayene numarası nerede yazar diye merak edenler için ilk olarak bakılması gereken yer, TÜVTÜRK tarafından araç muayene işlemi sonrasında verilen muayene raporudur. Bu belge genellikle A4 boyutunda çıktılı bir form şeklindedir ve belge üzerinde “Muayene No” ya da “Rapor Numarası” gibi ifadelerle belirtilir.

TÜVTÜRK Muayene Raporunda: Raporun üst kısmında, genellikle "Rapor Numarası" veya "Muayene Numarası" başlığı altında yer alır.