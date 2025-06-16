Araç muayene numarası nedir, nerede yazar ve nasıl görülür?

Araç muayene numarası, aracınızın periyodik muayenesinin tamamlandığını ve bu muayeneye ait bilgileri içeren benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bu numara, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporu üzerinde açıkça belirtilir. Peki araç muayene numarası nerede yazar, nasıl görülür ve nereden sorgulanır?
Araç muayene numarası, aracınızın TÜVTÜRK istasyonunda yapılan periyodik araç muayenesine ait kayıt numarasıdır. Bu numara, genellikle muayene raporu üzerinde yer alır ve şu alanlarda kullanılır:
Araç muayene numarası nerede kullanılır?
Muayene raporunun sorgulanması veya doğrulanması
Eksik/hatalı muayene durumlarında itiraz işlemleri
E-Devlet üzerinden muayene raporu görüntüleme
Araç alım-satım işlemlerinde muayene geçerlilik kontrolü
Araç Muayene Numarası Nerede Bulunur?
Araç muayene numarası nerede yazar diye merak edenler için ilk olarak bakılması gereken yer, TÜVTÜRK tarafından araç muayene işlemi sonrasında verilen muayene raporudur. Bu belge genellikle A4 boyutunda çıktılı bir form şeklindedir ve belge üzerinde “Muayene No” ya da “Rapor Numarası” gibi ifadelerle belirtilir.
TÜVTÜRK Muayene Raporunda: Raporun üst kısmında, genellikle "Rapor Numarası" veya "Muayene Numarası" başlığı altında yer alır.
Bunun yanı sıra araç muayene numarası e-Devlet üzerinden de görüntülenebilir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Araçlarım” ya da “TÜVTÜRK Araç Muayene Raporu Sorgulama” hizmetlerinden biri seçilerek araç muayene geçmişine ulaşılabilir.
Araç muayene numarası ne işe yarar?
Muayene sonrasında oluşturulan teknik rapora ulaşılması gerektiğinde, sistemlerde bu numara aracılığıyla işlem yapılır. Özellikle resmi kurumlara yapılacak başvurularda ya da trafik denetimlerinde, araç muayene bilgilerine ulaşılması gerektiğinde bu numara devreye girer.
İkinci el araç alım-satım işlemlerinde araç geçmişi büyük önem taşır. Satıcı aracın muayene geçmişini belgelemek istediğinde araç muayene numarasını paylaşarak alıcının sisteme giriş yapmasını sağlayabilir. Böylece alıcı, araçta geçmişte meydana gelen teknik sorunları ve muayene raporlarını objektif şekilde inceleme şansı elde eder. Ayrıca bu numara, muayene tekrarlarının yapılması gerektiği durumlarda da kullanılır.