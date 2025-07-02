Bedelli askerlik ücretine temmuz zammı var mı? 2025 bedelli askerlik zamlı ücret tahminleri son durum

Bedelli askerlik ücreti temmuz zammına yönelik sorgulamalar bu günlerde hız kazandı. Özellikle 3 temmuz tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileriyle bilirkte, birçok kalemde yeni zamlı tarifeler uygulanacak. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin de yakından takip ettiği, temmuz zammı sonrası ücretlerin ne olacağı da netleşmeye başladı. İşte 2025 bedelli askerlik temmuz zamlı ücretleri hakkındaki son tahminler.

1 /6 Bedelli askerlik zamlarına yönelik tahminler netleşti. 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan TÜİK enflasyon rakamlarıyla, bedelli askerlik ücretlerindeki zam oranını da kesinleşmiş olacak. Piyasalardaki enflasyon beklentileri hesaplamaları sonrasında yüzde 16 seviyelerinde bir artışın söz konusu olabileceği değerlendiriliyor. İşte bedelli askerlik ücretlerine yapılması beklenen temmuz zam oranları ve güncel fiyatlar.

2 /6 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR 2025? Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecek. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.



3 /6 BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15–20 arasında bir artış bekleniyor. Bu da bedelli askerlik ücretini yaklaşık 279.500 TL – 291.600 TL aralığına taşıyabilir.

Bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre ise katsayının 1,1543 seviyesine çıkması durumunda ücret yaklaşık 277.000 TL civarında gerçekleşebilir.

4 /6 Bedelli Askerlik hizmetinden kaç yaşındakiler/kaç doğumlular faydalanabilir? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

5 /6 Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.