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2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı

2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı

15:2219/01/2025, Pazar
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<p>Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonuçları</p>
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonuçları

Kamuya 2025 yılında bin 830 engelli ataması yapılacak. ÖSYM EKPSS tercih başvuru kılavuzunu yayımladı. EKPSS tercihleri alınmaya başlandı. ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonuçları sorgulama ekranı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya 1830 engelli memur yerleştirmesi yapacağız." dedi. Kamuya engelli personel ataması kapsamında ÖSYM EKPSS tercihleri alınmaya devam ediliyor. EKPSS tercihinde bulunanlar 2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuda çalışmak isteyen engeller vatandaşlar EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın

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