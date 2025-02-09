Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı.



