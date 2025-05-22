EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarhlerde yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yılda iki kez ödenen emekli ikramiyeleri, bu yıl 4 bin TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kısa süre içinde resmi ödeme takvimini açıklaması bekleniyor. Ödemelerin, emeklilerin tahsis numaralarına göre Haziran ayının ilk haftasında kademeli şekilde yapılması öngörülüyor. Bu süreçte emekliler, maaş aldıkları banka ve e-Devlet sistemi üzerinden ödeme tarihlerini takip edebilecek. Henüz başvuru sürecinde olan yeni emekliler de Kurban Bayramı'nda ilk kez ikramiye alacaklar.

1 /5 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, emekliler 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılan ikramiye ödemeleri, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, alınan yeni kararla birlikte 2025 yılı itibarıyla 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi takvimi açıklaması beklenirken, ödemelerin Haziran ayının ilk günlerinde tamamlanması öngörülüyor. Gözler şimdi, emekli maaşı tahsis numarasına göre hesaplara geçecek ikramiyelerin detaylarında.

2 /5 2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

3 /5 2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

4 /5 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.