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Ev sahipleri zamlı kiraları! 15, 18, 21, 24, 27, 30 bin TL kiralar ne kadar oldu?

Ev sahipleri zamlı kiraları! 15, 18, 21, 24, 27, 30 bin TL kiralar ne kadar oldu?

00:224/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TÜİK tarafından yapılan enflasyon açıklamalarının ardından ocak ayı kira artış oranı da yüzde 58,51 olarak netleşmiş oldu. Ev sahiplerinin ve kiracıların yakından takip ettiği zamlı kira fiyatları da böylece kesinleşti. Peki 15 bin TL, 18 bin TL, 21 bin TL, 24 bin TL, 27 ve 30 bin TL gibi rakamlarda olan kiralar ne kadar oldu?

Ocak ayıyla birlikte rakamsal gelişmeler de peş peşe geliyor. Milyonları ilgilendiren zamlı kira fiyatları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. Peki zamlı kiralar ne kadar oldu? İşte güncel kiralar...


EV SAHİPLERİ NE KADAR ZAM UYGULAYABİLİR?



TÜİK verilerinin ardından konutlarda kira artış oranının uygulanabilir rakamları da bu şekilde belirlenmiş oldu.

GÜNCEL KİRA: 15 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 8 BİN 776 TL ZAMLI KİRA: 23 BİN 766 TL

GÜNCEL KİRA: 18 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 10 BİN 531 TL ZAMLI KİRA: 28 BİN 531 TL

GÜNCEL KİRA: 21 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 12 BİN 287 TL ZAMLI KİRA: 33 BİN 287

GÜNCEL KİRA: 24 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 14 BİN 42 TL ZAMLI KİRA 38 BİN 42 TL

GÜNCEL KİRA: 27 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 15 BİN 797 TL ZAMLI KİRA: 42 BİN 797 TL

GÜNCEL KİRA: 30 BİN TL TAVAN ZAM (%58,51): 17 BİN 553 TL ZAMLI KİRA: 47 BİN 553 TL

#Ev sahipleri
#kira zammı
#TÜİK

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Ev sahipleri zamlı kiraları! 15, 18, 21, 24, 27, 30 bin TL kiralar ne kadar oldu?