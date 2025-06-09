KGM Canlı Yol Durumu: Hangi Yollarda Trafik Var, Hangileri Açık?

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.

Bayram tatili için Güney Ege'nin önemli turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.