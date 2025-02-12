Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulunuyor. Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, Yarın Kocaeli'de 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? 13 Şubat yarın Kocaeli'de okullar tatil edilecek mi? İşte yanıtı.

1 /5 Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Yarın okullar tatil mi 13 Şubat 2025 Perşembe günü için öğrenci ve veliler tarafından gündeme geldi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

2 /5 KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 13 Şubat 2025 Perşembe günü kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde





3 /5 KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bugün Kocaeli genelinde karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık en düşük 3 en yüksek 7 dereceyi gösterecek. Nem oranı ise en düşük 64 en yüksek 96 oranında olacak.

4 /5 KOCAELİ HAVA DURUMU