Kurye ve motosikletliler dikkat: Vali Gül, yasağın başlayacağı saati duyurdu

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından valilikten önemli açıklamalar yapıldı. Yarın için okulların tatil edildiğini duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışının bu gece saat 24.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı sürüyor. Özellikle yağışın gece ve yarın etkili olması beklendiğinden okullarda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada, her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.
MOTOSİKLET ARACI VE KURYELER İÇİN TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI
İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.
İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
İstanbul'da dün yaşanan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşmış, ana arterlerde trafik durma noktasına gelmişti. İstanbul halkı bugün toplu taşımaya yöneldi. Megakentte yollar boş kaldı.
İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı. İstanbul halkı, bugün işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 18:30'da trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü.