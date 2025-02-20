Kurye ve motosikletliler dikkat: Vali Gül, yasağın başlayacağı saati duyurdu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı sürüyor. Özellikle yağışın gece ve yarın etkili olması beklendiğinden okullarda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada, her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.



