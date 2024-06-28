LGS sınav sonuçları MEB tarafından açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. LGS sınavına katılım sağlayan 8. sınıf öğrencileri ile veliler 2024 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS merkezi sınav sonucunu erişime açtı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte LGS sınav sonuçları haberinin detayları.