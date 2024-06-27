2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri Ankara’da lise okuyacak öğrenciler tarafından merak konusu. Ankara lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Peki Ankara liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...
LGS 2024 sınav sonuçları MEB tarafından 28 Haziran Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini gerçekleştirecek. LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor. Ankara lise tercihinde bulunacak öğrenciler geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.
LGS taban puanı: Her lisenin kendi kontenjanı kadar en yüksek puanı alan öğrencilerin puanlarının en düşük olanıdır.
LGS yüzdelik dilim: Bir öğrencinin tüm LGS'ye giren adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösterir.
2024 E-OKUL LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi önceki yıl taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekilde olmuştu: