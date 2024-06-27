LGS taban puanı : Her lisenin kendi kontenjanı kadar en yüksek puanı alan öğrencilerin puanlarının en düşük olanıdır.

LGS yüzdelik dilim : Bir öğrencinin tüm LGS'ye giren adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösterir.

2024 E-OKUL LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi önceki yıl taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekilde olmuştu: