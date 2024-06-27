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İstanbul lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri 2024

16:59 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:20 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
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LGS taban puanları 2024 Lise yüzdelik dilimleri

2024 İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihi yapacak öğrenciler için oldukça önemli bir bilgi. MEB LGS sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Bu tarihten sonra, öğrenciler puanlarına göre tercih listelerini belirtilen tarihte yapacak. Peki 2024 İstanbul LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İstanbul’da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilimden alıyor? İşte detaylar.

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2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından açıklanmakta. İstanbul merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Tercihlerinizi yaparken sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda sıralamanıza ve yüzdelik diliminize de dikkat edin. 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı.

LGS taban puanları 2024 Lise yüzdelik dilimleri için tıklayın

LGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz 2024 yılı lise taban puanları ve 2024 LGS yüzdelik dilimler açıklanacak. İşte MEB'in 2023 yılına ait LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekilde olmuştu:





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