2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından açıklanmakta. İstanbul merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Tercihlerinizi yaparken sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda sıralamanıza ve yüzdelik diliminize de dikkat edin. 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı.

LGS taban puanları 2024 Lise yüzdelik dilimleri için tıklayın

LGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz 2024 yılı lise taban puanları ve 2024 LGS yüzdelik dilimler açıklanacak. İşte MEB'in 2023 yılına ait LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekilde olmuştu:















