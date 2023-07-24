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Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilmekte. Lise yereleştirme sonuçların göre bir okula yerleşemeyene öğrenciler 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini gerçekleştirecek. hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki liseye yerleşen biri kayıt yaptırmazsa ne olur?

15:01 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Liselere yerleştirme nasıl yapılacak?

Liselere yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS tercih sonuçları
için beklenen açıklama geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi
lise yerleştirme sonuçları
"meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da MEB tarafından ilan edildi.

Lise yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak 2023?

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Lise kayıtları 2023 ne zaman?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.

Merkezi yerleştirme ile geçiş nedir?
Merkezi yerleştirme ile geçiş nedir?

3 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarına göre LGS yerleştirme sonuçları sonuc.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı. MEB 1. yerleştirmeleri 24-28 Temmuz arası alacak. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin lise kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi? İlk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir. Peki LGS yerleştirmeler nasıl yapılacak? Lise tercihi onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi? İşte lise nakil tarihleri.

Lise yerleştime nakil işlemleri nasıl yapılacak?
Lise yerleştime nakil işlemleri nasıl yapılacak?

LGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara eğilim gösteren öğrenciler, istedikleri gibi sonuç elde edememesi halinde nakil başvurusunda bulunacak. LGS nakil başvurusu ise 24-28 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1. yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrencileri ikinci nakil yerleştirme sürecince şansını deneyecek. LGS'de 1 tercihte yerleşenler 2 tercihi yapabilir mi? İlk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Peki lise yerleştime nakil işlemleri nasıl yapılacak? 1, 2. yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir liseye yerleşemeyeneler ne yapacak?

#meb
#açık lise kayıtları
#e okul
28 dakika önce
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