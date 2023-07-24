LGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara eğilim gösteren öğrenciler, istedikleri gibi sonuç elde edememesi halinde nakil başvurusunda bulunacak. LGS nakil başvurusu ise 24-28 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1. yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrencileri ikinci nakil yerleştirme sürecince şansını deneyecek. LGS'de 1 tercihte yerleşenler 2 tercihi yapabilir mi? İlk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Peki lise yerleştime nakil işlemleri nasıl yapılacak? 1, 2. yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir liseye yerleşemeyeneler ne yapacak?