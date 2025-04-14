LUNA’dan sonra yeni çöküş: Ünlü kripto para 24 saatte yüzde 90 değer kaybetti





MANTRA OM COİN DELİST OLACAK MI?





Şu an için Mantra Coin (OM)'in herhangi bir büyük borsada delist edileceğine dair resmi bir duyuru veya kesin bilgi bulunmuyor. Ancak, 13 Nisan 2025'te yaşanan %90'ın üzerindeki dramatik fiyat düşüşü ve bununla ilgili spekülasyonlar, bazı yatırımcılar arasında delist endişelerini artırmış durumda. Sosyal medyada ve özellikle X platformunda, bazı kullanıcılar delist ihtimalinden bahsetse de, bu iddialar somut bir kanıta dayanmıyor ve daha çok spekülatif yorumlar olarak görülüyor.





'Delist' etmek ne demek?





Bir finansal enstrümanın, yer aldığı platformlardan çıkarılması olayına delist etmek denilmektedir. Delist edilen bir finansal varlık, delist edildiği platformlarda işleme kapatılır. Alım satım platformları listelediği finansal varlıkları delist etme hakkına sahiptir. Delist etme birçok nedenden ötürü gerçekleşebilmektedir. En temel nedenler arasında güvensizlik, yüksek maliyet ve düşük hacim yer almaktadır.