LUNA’dan sonra yeni çöküş: Ünlü kripto para 24 saatte yüzde 90 değer kaybetti

Kripto para piyasası, Mantra (OM) token’ın 24 saat içinde %90’dan fazla değer kaybetmesiyle sarsıldı. 13 Nisan’da 6,3 dolar seviyesinde işlem gören OM, 0,50 doların altına gerileyerek yatırımcılara milyarlarca dolarlık kayıp yaşattı. Çöküş, sosyal medyada "LUNA/FTX'ten bu yana en büyük halı çekimi" olarak nitelendirilirken, Mantra kurucu ortağı JP Mullin projeden vazgeçilmediğini ve ekibin hala aktif olduğunu açıkladı. Peki Mantra OM coin nedir, neden düşüyor? İşte kripto piyasasında gündem olan konunun detayları.
Bazı tüccarlar token çöküşünü "halı çekmesi" tabiriyle nitelendirdi. Bazı piyasa yatırımcıları sosyal medyada olay için "LUNA/FTX'ten bu yana en büyük halı çekimi" ifadelerini kullandı. Halı çekimi, piyasaya sürülen bir dijital paranın değerinin, parayı piyasaya sürenlerin tüm varlığı çekmesi sonucu sıfırlanmasına deniliyor. Bir kaç yıl önce gerçekleşen Luna kripto ağının çöküşü ile 60 milyar dolarlık bir paranın buhar olduğu tahmin ediliyor. Ancak, Mantra token'ının fiyatının çöküşünün kesin nedeni henüz ortaya çıkmadı. Mantra'nın yanında 2025'in ilk aylarında yatırımcıların milyarlarca dolarlık kaybına neden olan 1,4 milyar dolarlık Bybit saldırısı da bu yılın önemli kayıplarından biri.
MANTRA'DAN CEVAP: BİR YERE GİTMİYORUZ
Mantra kurucu ortağı JP Mullin, OM'un çöküşü ile ilgili açıklama yaptı ve projenin Telegram grubunun hala çevrimiçi olduğunu söyledi. Mullin, Mantra ekibinin token'larının hala ekibin gözetiminde olduğunu da sözlerine ekledi.
Mullin, X gönderisinde "Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" yazarken, Mantra ekibinin OM token'ları için bir doğrulama adresi verdi.
Mantra ve yatırım holdingi DAMAC, bu yılın başında bazı şirketlerin varlıklarını Mantra token'a çevirmek için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Şirket ayrıca şubat ayında Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu'ndan (VARA) sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı aldı.
MANTRA OM COİN DELİST OLACAK MI?
Şu an için Mantra Coin (OM)'in herhangi bir büyük borsada delist edileceğine dair resmi bir duyuru veya kesin bilgi bulunmuyor. Ancak, 13 Nisan 2025'te yaşanan %90'ın üzerindeki dramatik fiyat düşüşü ve bununla ilgili spekülasyonlar, bazı yatırımcılar arasında delist endişelerini artırmış durumda. Sosyal medyada ve özellikle X platformunda, bazı kullanıcılar delist ihtimalinden bahsetse de, bu iddialar somut bir kanıta dayanmıyor ve daha çok spekülatif yorumlar olarak görülüyor.
'Delist' etmek ne demek?
Bir finansal enstrümanın, yer aldığı platformlardan çıkarılması olayına delist etmek denilmektedir. Delist edilen bir finansal varlık, delist edildiği platformlarda işleme kapatılır. Alım satım platformları listelediği finansal varlıkları delist etme hakkına sahiptir. Delist etme birçok nedenden ötürü gerçekleşebilmektedir. En temel nedenler arasında güvensizlik, yüksek maliyet ve düşük hacim yer almaktadır.