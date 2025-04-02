Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte araç ve konut alım satımı, vekâlet işlemleri gibi birçok önemli işlemi bayram sonrasına bırakan vatandaşlar, bugün noterlerin çalışma durumu merak ediyor oldu. Peki noterler açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatilinde noterler çalışıyor mu?
2 Nisan noter açık mı sorusu bayram tatilinin bitmesiyle birlikte merak ediliyor. Noter çalışma saatleri, Ramazan Bayramı'nın sona ermesi sonrası araştırılıyor.
2 Nisan Çarşamba günü bayramdan sonra noterlerin çalışma durumu araç ve konut alım satımı, vekâlet işlemlerini yapacaklarca sorgulanıyor. Peki, bugün noterler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba (bayramdan sonra) noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...
NOTERLER AÇIK MI?
Bugün (2 Nisan Çarşamba) noterler açık mı sorusu bayram tatili ile gündeme geldi. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır.
Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı, yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
NOTERDE YAPACAKLARI İŞLEMLER
Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.
Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.
a) Genel olarak yapılacak işler:
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
Şirket sözleşmesi,
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,
Temlik,
Taahhütname,
Kefaletname,
Vasiyetname,
Vakıf senedi,
Aile vakfı senedi,
Tanıma senedi,
Muvafakatname,
Sulhname,
Yeddiemin senedi,
Rehin senedi,
Borç senedi,
Fesihname,
İbraname,
Beyanname,
Şahadetname,
Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
Emanetleri saklama tutanağı,
İfade tutanağı,
Tespit tutanağı,
Vekaletname,
Defter onaylanması,
Çevirme,
Örnek çıkartma,
İmza sirküleri,
Protesto işleri,
İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
Tescil,
Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.
b) Özel olarak yapılacak işler:
Tespit işleri,
Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)
Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,