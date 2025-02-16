Yarın okul var mı, okullar tatil mi soruları, kar yağışının yoğunlaştığı günlerde sıkça sorulmaktadır. Özellikle kar yağışı olan illerde yaşayanlar, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı merak etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında düşüş beklenmekte. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek. Peki okul tatil oldu mu? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

1 /6 16 Şubat 2025 itibarıyla, İstanbul ve Ankara'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında düşüş beklenmekte ve İstanbul ile Ankara'da kar yağışı öngörülmektedir. Özellikle İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar yağışı beklenmektedir. Peki yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

2 /6 Okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 17 Şubat 2025 Pazartesi günü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il ve ilçelerde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamakta.

3 /6 Kar tatili haberleri, genellikle Valilikler tarafından yapılmaktadır. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği iller ve güncel bilgiler için valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Valiliklerden kar tatili açıklaması geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.

4 /6 Kar yağışı ne zaman? Kar yağışı olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

5 /6 Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek. Salı gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek. Ankara ve İstanbul'da yeniden kar görülecek. İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.