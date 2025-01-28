TOKİ'nin 20 farklı ilde satışa sunduğu 63 arsa için müzayede düzenleniyor. Bu satışlar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek müzayedelerle gerçekleştirilecek olup, alıcılar internet üzerinden de teklif verebilecekler. Bu fırsat, yatırım yapmak veya kendi projelerini hayata geçirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede? TOKİ arsa satışı ödem planı nasıl?