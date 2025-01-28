Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayede, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10:30'da İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, uzakta bulunan katılımcılar için çevrimiçi teklif verme imkânı da sağlanacak. TOKİ arsa satışı hangi illerde var? TOKİ arsa satışı ödem planı nasıl? İşte detaylar.
TOKİ'nin 20 farklı ilde satışa sunduğu 63 arsa için müzayede düzenleniyor. Bu satışlar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek müzayedelerle gerçekleştirilecek olup, alıcılar internet üzerinden de teklif verebilecekler. Bu fırsat, yatırım yapmak veya kendi projelerini hayata geçirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede? TOKİ arsa satışı ödem planı nasıl?
TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ arsa satışı için alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapacak.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara,
Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep,
İstanbul, Kastamonu, Kayseri,
Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin,
Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.