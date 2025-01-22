TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İzmir Kiraz sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 31 ve 3+1 tipi 10 olmak üzere toplam 41 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ İzmir Kiraz konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ İzmir Kiraz’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 31 adet ve 3+1 nitelikli 10 adet olmak üzere toplamda 41 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri
tarafından 30 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde (Kiraz/İzmir Şubesi /temerküz şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin
240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 30 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde (Kiraz/İzmir Şubesi /temerküz şube) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.