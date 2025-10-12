Avrupa ülkelerinde saatler, 26 Ekim 2025 Pazar günü gece 03.00'te 1 saat geri alınacak. ABD’de ise bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı olacak. Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren kalıcı hale getirildiği için saatler artık ileri veya geri alınmıyor. Peki Türkiye’de saatler geri alınacak mı, yaz saati uygulaması sona eriyor mu? İşte detaylar.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılarak Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı olmuştu. Avrupa'da her sene saatler kış saati ve yaz saati olmak üzere değişiyor. Ancak ülkemizde 2016 yılından itibaren yaz saati uygulamasının kalıcı olması kararlaştırıldı. İşte, saatler ne zaman geri alınacak? sorusunun yanıtına yönelik detaylar.
AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor ve kışa girerken de saatler geri alınıyor. Avrupa ülkelerinde saatler, 26 Ekim 2025 Pazar günü gece 03.00'te 1 saat geri alınacak.
ABD’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD’de ise bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı olacak.
TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ NE ZAMAN, SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren kalıcı hale getirildiği için saatler artık ileri veya geri alınmıyor.
Pek çok ülke, enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasını belirli dönemlerde hayata geçirirken, Türkiye bu sistemi sürekli kullanma kararı aldı.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Kış saati uygulaması, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması işlemidir.
Amaç, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve özellikle kış aylarında sabah saatlerinde günün daha erken aydınlanmasını sağlamaktır.
Yaz saati uygulaması: Gün ışığından daha uzun süre yararlanmak için saatler ileri alınır.
Kış saati uygulaması: Saatler tekrar geri alınarak normal (standart) saat dilimine dönülür.
Dünya genelinde birçok ülke yaz ve kış saati uygulamasını dönüşümlü olarak kullanır.