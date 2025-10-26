Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılarak Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı olmuştu. Avrupa'da her sene saatler kış saati ve yaz saati olmak üzere değişiyor. Ancak ülkemizde 2016 yılından itibaren yaz saati uygulamasının kalıcı olması kararlaştırıldı. İşte, saatler ne zaman geri alınacak? sorusunun yanıtına yönelik detaylar.