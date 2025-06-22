Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine hazırlanırken, en çok araştırılan konular arasında eşit ağırlık bölümleri taban puanları yer alıyor. Hukuk, psikoloji, işletme ve sınıf öğretmenliği gibi eşit ağırlıkla öğrenci alan bölümlerin taban puanları, üniversitelerin başarı sıralamalarına göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, geçmiş yılların puanlarını inceleyerek bu yılki tercih stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Özellikle yüksek talep gören devlet ve vakıf üniversitelerindeki bölümler için taban puanların ve başarı sıralamalarının yükselmesi bekleniyor. 2025 YKS eşit ağırlık taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM’nin tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. İşte 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık (EA) bölümleri ile 2024-YKS Yerleştirme Sonuçlar en küçük ve en büyük puanlar.