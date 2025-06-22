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2025 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri taban puanları: Devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması

2025 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri taban puanları: Devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması

11:3722/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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2025 YKS'ye giren eşit ağırlık adayları için en çok merak edilen konuların başında taban puanları geliyor. Üniversite tercihlerinde belirleyici olacak bu puanlar, önceki yılların verileri ve sınavın zorluk derecesine göre şekilleniyor. Özellikle hukuk, psikoloji, PDR, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler gibi popüler eşit ağırlık bölümlerinde minimum puanlar ve sıralamalar büyük önem taşıyor. Adaylar, hedefledikleri üniversitelerin ve bölümlerin 2025 eşit ağırlık taban puanlarını öğrenerek tercih listelerini daha bilinçli oluşturabilirler. İşte YKS 2025 sözel, sayısal ve eşit ağırlık taban puanları ile devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine hazırlanırken, en çok araştırılan konular arasında eşit ağırlık bölümleri taban puanları yer alıyor. Hukuk, psikoloji, işletme ve sınıf öğretmenliği gibi eşit ağırlıkla öğrenci alan bölümlerin taban puanları, üniversitelerin başarı sıralamalarına göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, geçmiş yılların puanlarını inceleyerek bu yılki tercih stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Özellikle yüksek talep gören devlet ve vakıf üniversitelerindeki bölümler için taban puanların ve başarı sıralamalarının yükselmesi bekleniyor. 2025 YKS eşit ağırlık taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM’nin tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. İşte 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık (EA) bölümleri ile 2024-YKS Yerleştirme Sonuçlar en küçük ve en büyük puanlar.

Eşit ağırlık bölümleri neler?

4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Hukuk

Psikoloji

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

İşletme

Çocuk Gelişimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Arkeoloji

Antropoloji

Aile ve Tüketici Bilimleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilim Tarihi

Ekonomi

Ekonometri

Ekonomi ve Finans

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Grafik

Girişimcilik

Gümrük İşletme

Havacılık Yönetimi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

Uluslararası İlişkiler

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kamu Yönetimi

İslam İktisadı ve Finans

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Maliye

Lojistik Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans

Müzecilik

Otel Yöneticiliği

Pazarlama

Politika ve Ekonomi

Sağlık Yönetimi

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Siyasal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uluslararası Finans

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Ticaret

Yerel Yönetimler

Takı Tasarımı

Tarih Öncesi Arkeolojisi

2 yıllık eşi﻿t ağırlık bölümleri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Arıcılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

2024-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

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#Yks Başarı Sıralaması
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2025 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri taban puanları: Devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması