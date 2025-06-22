2025 YKS'ye giren eşit ağırlık adayları için en çok merak edilen konuların başında taban puanları geliyor. Üniversite tercihlerinde belirleyici olacak bu puanlar, önceki yılların verileri ve sınavın zorluk derecesine göre şekilleniyor. Özellikle hukuk, psikoloji, PDR, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler gibi popüler eşit ağırlık bölümlerinde minimum puanlar ve sıralamalar büyük önem taşıyor. Adaylar, hedefledikleri üniversitelerin ve bölümlerin 2025 eşit ağırlık taban puanlarını öğrenerek tercih listelerini daha bilinçli oluşturabilirler. İşte YKS 2025 sözel, sayısal ve eşit ağırlık taban puanları ile devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine hazırlanırken, en çok araştırılan konular arasında eşit ağırlık bölümleri taban puanları yer alıyor. Hukuk, psikoloji, işletme ve sınıf öğretmenliği gibi eşit ağırlıkla öğrenci alan bölümlerin taban puanları, üniversitelerin başarı sıralamalarına göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, geçmiş yılların puanlarını inceleyerek bu yılki tercih stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Özellikle yüksek talep gören devlet ve vakıf üniversitelerindeki bölümler için taban puanların ve başarı sıralamalarının yükselmesi bekleniyor. 2025 YKS eşit ağırlık taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM’nin tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. İşte 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık (EA) bölümleri ile 2024-YKS Yerleştirme Sonuçlar en küçük ve en büyük puanlar.
Eşit ağırlık bölümleri neler?
4 yıllık eşit ağırlık bölümleri
Hukuk
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
İşletme
Çocuk Gelişimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Arkeoloji
Antropoloji
Aile ve Tüketici Bilimleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilim Tarihi
Ekonomi
Ekonometri
Ekonomi ve Finans
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Grafik
Girişimcilik
Gümrük İşletme
Havacılık Yönetimi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisat
Uluslararası İlişkiler
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kamu Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Maliye
Lojistik Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans
Müzecilik
Otel Yöneticiliği
Pazarlama
Politika ve Ekonomi
Sağlık Yönetimi
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Siyasal Bilimler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Yerel Yönetimler
Takı Tasarımı
Tarih Öncesi Arkeolojisi
2 yıllık eşit ağırlık bölümleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Arıcılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
2024-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar