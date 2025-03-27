TDV dur durak bilmiyor: Pakistan'da 110 bin ihtiyaç sahibine ulaştı

İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş, yardım faaliyetlerinin Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdiğini belirterek, "Pakistan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süregelen kardeşlik bağı ramazan ayında daha da güçlendi. Bu dayanışmanın gelecekte daha da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Pakistanlı kardeşlerimizin gönlünde Türkiye ve Türk sevgisi her zaman en yüksek seviyededir" ifadesini kullandı.