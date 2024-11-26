25 yaşındaki yıldızın değeri belli oldu: İngiliz devi 115 milyon sterlin istiyor!

Premier Lig devlerini peşine takan 25 yaşındaki yıldız futbolcu için istenilen rakam belli oldu. Geçen sezon ve bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken İsveç yıldızın her geçen gün talipleri artıyor. Kulübü oyuncu için en az 115 milyon sterlin talep edecek. İşte detaylar.

1 /8 Premier League devleri, Newcastle United'da forma giyen Alexander Isak'ı kadrosuna katma için yarışıyor.



2 /8 Arsenal'in kadrosuna katmak istediği İsveçli golcü yarışına Chelsea de eklendi.



3 /8 TeamTalk'ın haberine göre; Premier League'de attığı gollerle adından söz ettiren Newcastle United'ın golcüsü Alexander Isak'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Chelsea de katıldı.

4 /8 Arsenal, 25 yaşındaki İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ancak Chelsea bu transferde Arsenal'i tek başına bırakmayarak yarışa dahil oldu.

5 /8 Newcastle United cephesi ise, 25 yaşındaki İsveçli forvet için en az 115 milyon sterlin talep edecek.



6 /8 Newcastle United, ara transfer döneminde Alexander Isak'ın takımdan ayrılması durumunda alternatifini belirledi.



7 /8 Haberin devamında İngiliz ekibi, Sporting CP'nin gol makinesi Viktor Gyokeres'i listesine aldı.

