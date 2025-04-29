Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan ezber bozan şampiyonluk iddiası

Ahmet Çakar'dan ezber bozan şampiyonluk iddiası

14:1529/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Galatasaray'ın kalan 5 haftada puan kayıpları yaşayacağını ifade eden Çakar, kendi fikstür hesaplamasına göre Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.

Süper Lig'in 33. haftası geride kaldı. Galatasaray, son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle 32. haftadaki Kayserispor beraberliği sonrası büyük ümitsizliğe kapıldı.

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar ise Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı tahmininde bulundu.

Galatasaray'ın kalan maçlarını değrlendiren Çakar, "Sivasspor'u yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. Başakşehir'i yener. 88 puan eder" diye konuştu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kalan maçları için ise, "Beşiktaş'ı yener. Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.

"Fikstür hesaplarıma göre Fenerbahçe şampiyon olur" diyen Ahmet Çakar'ın bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.

#Süper Lig
#Ahmet Çakar
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin tarihi ve kültürel yürüyüş rotaları: Keşfetmeniz gereken 5 yol