Ahmet Çakar'dan ezber bozan şampiyonluk iddiası

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Galatasaray'ın kalan 5 haftada puan kayıpları yaşayacağını ifade eden Çakar, kendi fikstür hesaplamasına göre Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.

1 /6 Süper Lig'in 33. haftası geride kaldı. Galatasaray, son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

2 /6 Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle 32. haftadaki Kayserispor beraberliği sonrası büyük ümitsizliğe kapıldı.

3 /6 Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar ise Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı tahmininde bulundu.

4 /6 Galatasaray'ın kalan maçlarını değrlendiren Çakar, "Sivasspor'u yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. Başakşehir'i yener. 88 puan eder" diye konuştu.

5 /6 Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kalan maçları için ise, "Beşiktaş'ı yener. Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.