Ahmet Çakar'dan ezber bozan şampiyonluk iddiası

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Galatasaray'ın kalan 5 haftada puan kayıpları yaşayacağını ifade eden Çakar, kendi fikstür hesaplamasına göre Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.
Süper Lig'in 33. haftası geride kaldı. Galatasaray, son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle 32. haftadaki Kayserispor beraberliği sonrası büyük ümitsizliğe kapıldı.
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar ise Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı tahmininde bulundu.
Galatasaray'ın kalan maçlarını değrlendiren Çakar, "Sivasspor'u yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. Başakşehir'i yener. 88 puan eder" diye konuştu.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kalan maçları için ise, "Beşiktaş'ı yener. Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.
"Fikstür hesaplarıma göre Fenerbahçe şampiyon olur" diyen Ahmet Çakar'ın bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.