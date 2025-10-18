Yeni Şafak
Ali Koç’un o sözleri salonu salladı: ‘Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum’

14:1818/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Ali Koç, kürsüye çıkarak camiaya duygusal bir mesaj verdi. Koç’un sözlerinin ardından salonda alkış sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç, kürsüde önemli açıklamalarda bulundu. 

Koç'un açıklamasında kullandığı, “Bizim dönemimizde şampiyon olamadık bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum.” cümlesi başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere salondaki üyelerden büyük alkış aldı.



Ali Koç'un salonda büyük reaksiyon alan konuşması şöyle:


"Bizim dönemimizde şampiyon olamadık bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum.


Bu kafa yapısındaki Fenerbahçelilerin de kim olursa olsun Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. 

Günün sonunda kazanan yönetimler değil, Fenerbahçedir. Fenerbahçe kişisel hesapların kulübü değildir. Bizim görmediğimiz desteği Sadettin Saran başkana vereceğimizi buradan söylüyorum, Allah yollarını açık etsin."


