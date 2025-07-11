Arda Güler'in duygusal anları: Formayı aldı, uzun süre sarıldı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in çekilen bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldız, çekilen görüntülerde duygusal anlar yaşadı.
Luka Modric, tesisten ayrılırken Arda Güler için imzalamış olduğu formasını milli oyuncumuza teslim etti.
Arda Güler ve Luka Modric sonrasında uzun süre sarıldı ve duygusal anlar yaşandı.
2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Luka Modric, Real Madrid'e Temmuz ayında veda etti. Modric, burada 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve dünyanın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Fenerbahçe'den transfer edildiği süreçte Real Madrid'in yeni Luka Modric'i şeklinde lanse edilen Arda Güler, Hırvat oyuncuya yakınlığıyla biliniyor. Modric'in kendisine sürekli yardım ettiğini ifade eden milli futbolcu, onun ayrılacak olmasından dolayı üzgün olduğunu söylemişti.
Luka Modric, son olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giymişti. Hırvat yıldız bu turnuva ile Real Madrid'e veda etmişti.
Arda Güler de bu turnuvada Modric ile son kez forma giyme şansı yakalamıştı.