Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa Onana'yı konuşuyor

Avrupa Onana'yı konuşuyor

14:5121/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana’nın Gaziantep FK maçında Paul Onuachu’ya verdiği gol pası, Avrupa basını ve yüksek takipçili futbol hesaplarında geniş yer buldu. Kamerunlu eldivenin asisti sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK karşısında Onuachu’nun beraberlik golünde asisti yapan kaleci Andre Onana, Avrupa’da sosyal medyanın öne çıkan konularından biri oldu.

CBS Sports Golazo, EuroFoot ve The European Lad gibi hesaplar anı paylaşırken, Yahoo Sports UK ve SportBible haberi manşete taşıdı. 

“İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı, ikinci maçta 60 metrelik asist” vurgusuyla paylaşılan içerikler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.


Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar şöyle:

CBS Sports Golazo


"İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı seçildi. İkinci maçta ise 60 metrelik pasla Onuachu’ya asist yaptı."


xEuroFoot


“Andre Onana (29), yeni kulübü Trabzonspor için asist yaptı."

Football Tweet


“Türkiye’de Andre Onana, Trabzonspor için asist yaptı.”

Soar Super Eagles


“Paul Onuachu’nun golünde asist kalecisi Andre Onana’dan geldi.”

Yahoo Sports UK


“Onana’nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1’lik beraberliği onun asistiyle yakaladı.”

SportBible, haberde Onana’nın Türkiye’deki başlangıcının ‘etkileyici’ olduğu, Manchester United’daki kötü dönemin ardından toparlandığı vurgulandı. Haberde ayrıca Manchester United taraftarları sosyal medyada “Man Utd’dan ayrıl, tekrar futbolcu ol” ve “Her oyuncu United’dan uzaklaşınca gelişiyor” şeklinde yorumlar yaptı.

The Sun: Onana’nın Türkiye’deki harika başlangıcı 60 metrelik asistle devam ediyor. Taraftarlar, ‘Sorun United’dı’ yorumunda birleşti.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Andre Onana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları