Avrupa Onana'yı konuşuyor

SportBible, haberde Onana’nın Türkiye’deki başlangıcının ‘etkileyici’ olduğu, Manchester United’daki kötü dönemin ardından toparlandığı vurgulandı. Haberde ayrıca Manchester United taraftarları sosyal medyada “Man Utd’dan ayrıl, tekrar futbolcu ol” ve “Her oyuncu United’dan uzaklaşınca gelişiyor” şeklinde yorumlar yaptı.