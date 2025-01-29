Beckham'dan Messi bombası: Barcelona’ya geri dönecek mi?

Manchester United’ın efsane ismi David Beckham, kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Messi'nin 2023'te Amerikan rüyasını gerçekleştirmesini sağlayan MLS takımı, oyuncu ile 2025'e kadar sözleşmeye vardı.
Bu anlaşma, bir sonraki Dünya Kupası finallerini de kapsayacak 12 aylık bir uzatma seçeneğini içeriyor.
Herons'un ortak sahibi Jorge Mas, görüşmeler hakkında, "Leo ve ben geleceği tartışmak için oturacağız. 2026'da yeni stadımız açıldığında Leo Messi'nin 10 numaramız olacağını bekliyorum" demişti.
Messi, rekor kıran kariyeri sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönmeyi planladığını hiçbir zaman gizlemedi.
Beckham, Florida'nın Arjantinli GOAT'a veda edeceğini kabul etti ve Manchester United efsanesi Davos'taki Ekonomi Forumu'nda şunları söyledi: "Messi emekli olduğunda Miami'de yaşamasını isterim ama Leo bana sadece Camp Nou'nun yakınında yaşamayı düşündüğünü söyledi.
Barcelona'yı onun kadar seven başka bir oyuncu yok.
Bacağında ve hatta su şişesinde bile Barcelona arması görebilirsiniz.
Bunu hiçbir zaman gizlemedi!"
Messi hala Katalonya'yı evi olarak görüyor ve emekliliğe ulaştığında eşi Antonela ve üç oğluyla Barcelona'da yaşamak istiyor.
Ancak, bundan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başarması gereken çok şey var.