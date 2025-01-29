Beckham'dan Messi bombası: Barcelona’ya geri dönecek mi?

Beckham, Florida'nın Arjantinli GOAT'a veda edeceğini kabul etti ve Manchester United efsanesi Davos'taki Ekonomi Forumu'nda şunları söyledi: "Messi emekli olduğunda Miami'de yaşamasını isterim ama Leo bana sadece Camp Nou'nun yakınında yaşamayı düşündüğünü söyledi.