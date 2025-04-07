Benfica yenilgisi sonrası Porto yönetiminden futbolculara ceza: Eve gitmeleri yasaklandı!

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica deplasmanda Porto ile karşılaştı. Maç Benfica’nın 4-1’lük farklı skor üstünlüğüyle tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün asistleriyle parladığı maçta ev sahibi Porto yönetimden sert bir mesaj aldı. Porto yönetimi oyuncularına eve gitme yasağı koyarak Dragao Stadı’nda gece antrenmanı yaptırdı.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.
Benfica'ya galibiyeti getiren gollerde milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asistleriyle katkıda bulundu.
PORTO'DA GÖRÜLMEMİŞ CEZA
Record'un haberine göre; Porto yönetimi, sezonun ilk yarısında da aynı skorla ezeli rakibine mağlup olan futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından oyuncuların eve gitmesini yasaklayan Porto, Dragao Stadı'nda antrenmana devam etmeleri talimatını verdi.