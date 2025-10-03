Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi

15:313/10/2025, Cuma
DHA
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sona erdi. Son maçta omzundan sakatlanan Tammy Abraham'ın idmanın son bölümünde yer alması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Omuz sakatlığı geçiren ve dün yapılan idmana katılmayan Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı. İdmanda ısınma bölümünde yer alan İngiliz golcünün durumu maç saatinde netleşecek.

Süper Lig’in 8. haftasındaki Galatasaray -Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

