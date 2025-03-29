Derbi sonu dikkat çeken mesaj: Sahanın zeminine yansıtıldı

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek ezeli rakibinin 28 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadyumu'nda dikkati çeken bir mesaj verildi.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Nefes kesen maçı siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gedson'un golleriyle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların tek golü Torreira'dan geldi.
Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig’de 28 maç sonra yenilmiş oldu.
Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’de 25 maç sonra deplasmanda yenilmiş oldu.
Karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadyumu'nun ışıkları kapatılırken, sahanın zeminine 'kartal' görselleriyle "Namağlup tek şampiyon" yazısı yansıtıldı.
Ayrıca tribünde de "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açıldı.
Bilindiği üzere Beşiktaş, 1991-92 sezonunda hiç yenilmemiş ve ligde namağlup şampiyon olan tek takım unvanını elde etmişti.