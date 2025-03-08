Dursun Özbek'ten flaş hamle! Kampa alınmadılar

Galatasaray, ligde alınan kötü sonuçların ardından kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'ten, oyuncuların konsantrasyonu etkilenmemesi için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Takımın dış dünyayla bağlantısını minimuma indiren Galatasaray yönetimi, oyuncuların tamamen maça odaklanmasını hedefliyor. Başkan Dursun Özbek'in özel talebiyle takım, kalabalıktan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan izole edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, kulüp televizyonunun bile bu kampa alınmadığı belirtildi.
Yoğun taktik antrenmanlarla geçen bu kamp dönemi, idari personelin de katılımı olmadan tamamen futbolculara özel bir çalışma süreci olarak kurgulandı.
Yöneticilerin, "şampiyonluk kampı" olarak adlandırdığı bu süreç, sezonun en kritik dönemeci öncesinde takıma moral ve fiziksel üstünlük sağlamayı amaçlıyor.