Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz

"Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, Türk futbolunda sanki bugüne kadar, derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Bugün geldiğimiz seviyeye bakınca, Galatasaray Spor Kulübü olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Bugüne kadar olanlara sessiz kalıp önemli maçımıza 1 saat kala böyle deklarasyon yapıp, orada merhaba merhaba yapınca tüm problemler çözülecekmiş havası yapıp bunu basına da vermek bence güzel olmadı. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum."