Erling Haaland’ın yeni adresi belli oldu: Rota İspanya!

Premier Lig devi Manchester City forması giyen Erling Haaland hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. 24 yaşındaki yıldız futbolcuya La Liga ekibi talip oldu. Haaland için rekor bir bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.
İspanya devlerinden Real Madrid'in transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sky Sports'un haberine göre; Real Madrid, Vinicius Junior'un ayrılık ihtimaline karşı Manchester City'den Erling Haaland'ı transfer etmeyi hedeliyor.
Haberde, Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'tan birkaç takımın devreye girdiği bildirildi.
İsmi verilmeyen ekibin, Vinicius için tarihi bir teklif yapacağı ve eşi benzeri olmayan bir büyüklükte maaş önereceği aktarıldı.
Bu nedenden dolayı ayrılık ihtimali nedeniyle Real Madrid'in bir numaralı hedefinin Haaland olduğu vurgulandı.
Bu sezon Manchester City ile 40 maça çıkan Norveçli golcü, bu müsabakalarda 30 gol atıp 4 asist yapmayı başardı.
Erling Haaland, bu sezon İngiliz ekibi ile 10 yıllık yani 2034'e kadar yeni sözleşme imzaladı.