Fenerbahçe milli arada harekete geçiyor! Mourinho sürprizi...

Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor. Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.