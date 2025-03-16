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Fenerbahçe milli arada harekete geçiyor! Mourinho sürprizi...

Fenerbahçe milli arada harekete geçiyor! Mourinho sürprizi...

10:3216/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetim, milli arada harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Rangers maçından önce, "Kontratım 1 sene ama düşüncem Fenerbahçe" diyen Mourinho için sarı-lacivertli yönetim milli arada görüşmelere başlayacak.

Takvim'in haberine göre, "Basketbol maçlarına gittikçe Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözlerini sarfeden Portekizli çalıştırıcının Kanarya'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin 2026 yılında sözleşmesi bitecek Mourinho'nun kontratını 2027'ye kadar uzatacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki teknik adamla bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği aktarılıyor.

Yönetim bu hareketi ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi düşünüyor. Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda.

Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Jose Mourinho

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