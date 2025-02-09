Fenerbahçe tarihe geçti: Daha önce hiçbir takım başaramamıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçta adını tarihe yazdırdı.
Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya'da karşı karşıya geldi.
Mücadelede Fenerbahçe adını tarihe yazdırdı.
Daha önce hiçbir takım Süper Lig'de bu başarıyı gösterememişti.
Fenerbahçe'de Szymanski, 22. dakikada sarı lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi.
Bu gol Fenerbahçe'nin ligde attığı 4000. gol oldu.
Ayrıca Süper Lig tarihindeki 4000'inci golünü Alanyaspor filelerine gönderen Fenerbahçe , lig tarihinde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.