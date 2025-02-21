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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine özel prim kararı! İşte o rakam

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine özel prim kararı! İşte o rakam

09:5621/02/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, kritik derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maç öncesi sarı-lacivertli yönetim, flaş bir prim kararı aldı.

Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kazanan ve şampiyonluk hedefine doludizgin devam eden Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.


Futbolcular ve teknik heyet Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon Euro prim verileceğini açıkladı.

RAMS Park'ta pazartesi günü oynanacak mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde; oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak. Kaptanlaın bu duruma öncü olduğu ifade ediliyor.


#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Galatasaray

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