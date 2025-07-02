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Fenerbahçe'den flaş hamle! Transferin gözde ismiyle sözleşme yenileyecek

Fenerbahçe'den flaş hamle! Transferin gözde ismiyle sözleşme yenileyecek

11:072/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde flaş bir hamleye imza atıyor. Sarı-lacivertliler, hakkında transfer dedikoduları çıkan yıldız isimle sözleşme yenileyecek.

Fenerbahçe'de geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonun çok büyük bölümünde forma giyemeyen Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerle sözleşme yeniliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun 2027'de biten sözleşmesini uzatacak.

Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Oosterwolde'nin piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla toplam 62 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.

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