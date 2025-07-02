Fenerbahçe'den flaş hamle! Transferin gözde ismiyle sözleşme yenileyecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde flaş bir hamleye imza atıyor. Sarı-lacivertliler, hakkında transfer dedikoduları çıkan yıldız isimle sözleşme yenileyecek.
Fenerbahçe'de geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonun çok büyük bölümünde forma giyemeyen Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerle sözleşme yeniliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun 2027'de biten sözleşmesini uzatacak.
Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Oosterwolde'nin piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla toplam 62 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.